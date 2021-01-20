В Ярославской области в двух ДТП водители сбили двух пешеходов

В Ярославской области 20 января произошло два ДТП, в которых пострадали два пешехода, переходивших дороги по пешеходным переходам, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По информации пресс-службы, первое ДТП произошло 20 января около 07:20 в городе Рыбинске на Ярославском тракте. По предварительной информации, легковой автомобиль Hyundai Solaris под управлением 41-летнего мужчины, совершил наезд на пешехода-мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия 36-летний пешеход, житель Рыбинска с травмами был госпитализирован.

Второе ДТП произошло 20 января около 10:20 в Ярославле на Промышленном шоссе. По предварительной информации водитель, 40-летний мужчина, управлявший легковой автомашиной Renault Logan, произвел наезд 52-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина, жительница Ярославля с травмами была госпитализирована.

По данным дорожно-транспортным происшествиям ведутся проверки для установления всех обстоятельств произошедшего.

Антон Антонов