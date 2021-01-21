Супруге мэра предъявили потерпевшего

В Томске начался суд над Галиной Кляйн — супругой арестованного главы города Ивана Кляйна. Первая леди Томска обвиняется в том, что ударила сотрудника правоохранительных органов, проводившего обыск в квартире. Во время того же обыска жена градоначальника выбросила водителю подушку, в которой находились документы с реквизитами счетов семьи в российских и зарубежных банках. На следствии госпожа Кляйн полностью признала вину.



Кировский районный суд Томска в среду приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Галины Кляйн. Супруге мэра, возглавляющей компанию «Томское пиво», инкриминируют ст. 318 УК РФ, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы за применение насилия в отношении представителя власти.

Согласно версии событий, описанной в обвинительном заключении, 13 ноября 2020 года в своей квартире жена градоначальника ударила одного из оперативников, прибывших для проведения обы­ска по делу ее мужа, арестованного за превышение полномочий. Силовик написал рапорт об инциденте и обратился к врачам, чтобы зафиксировать повреждения. Экс­перты расценили их как «не опасные для жизни или здоровья». В управлении Следственного комитета РФ по Томской области на госпожу Кляйн завели уголовное дело. Она полностью признала вину, сообщили в региональной прокуратуре.

Тогда же во время обыска супруга мэра, выбрав удачный момент, в окно выбросила водителю подушку, в которой были спрятаны документы с реквизитами счетов семьи Кляйн в российских и швейцарских банках. Общая сумма хранившихся на них средств, по предварительным подсчетам правоохранителей, составила около 1,3 млрд руб.

В конце 2020 года дело с обвинительным заключением поступило на рассмотрение суда. Вчера по нему состоялось первое заседание. Как рассказали в суде, в заседании была установлена личность подсудимой, однако из-за неявки потерпевшего разбирательство перенесли на 25 января. Причина его неявки неизвестна. Жена градоначальника, которая находится под подпиской о невыезде, получила под роспись повестку и ушла. Адвокаты семьи Кляйн воздержались от комментариев.

Выдвинутые против главы Томска обвинения его близкие считают «надуманными». На этой неделе супруга мэра и три его дочери Мария, Светлана и Наталия обратились к главе Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерию Фадееву с просьбой взять ход расследования дела Ивана Кляйна под личный контроль. «Просим обратиться с запросами к председателю Следственного комитета РФ, генпрокурору РФ и директору ФСИН для проверки обоснованности уголовного преследования Кляйна И.Г., возможного изменения ему по состоянию здоровья меры пресечения на менее строгую»,— сказано в документе, подписанном госпожами Кляйн. Основной акцент в письме делается на состоянии здоровья градоначальника, которое, как уверяют инициаторы обращения, ухудшается с каждым днем пребывания в СИЗО.

Глава Томска Иван Кляйн находится под стражей с середины ноября 2020 года, на период следствия его отстранили от должности, которую он занимал семь лет. В отношении чиновника расследуется сразу три уголовных дела. Последнее из них было возбуждено 18 января. Речь в нем идет о том, что Иван Кляйн покровительствовал компании «Томское пиво», основным акционером которой он сам и является. Правоохранители квалифицировали это по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Кроме того, градоначальника обвиняют в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, он выделил своей дочери земельный участок площадью 850 кв. м в престижном районе Томска в обход установленных законом процедур и по заниженной стоимости. Помимо этого, мэр якобы помешал томскому застройщику получить земельный участок, примыкающий к заводу ОАО «Томское пиво».

Константин Воронов