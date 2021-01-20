В Перми может приостановиться работа кинотеатров «Синема Парк»

Киносеть «Синема Парк» может приостановить работу. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на председателя совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Олега Березина. В Перми функционирует три филиала «Синема Парка» — это кинотеатр «Кристалл», а также залы в ТРК «Семья» и ТРК «Колизей», принадлежащие бизнесмену Александру Флегинскому.

Ранее банк непрофильных активов «Траст» списал со счетов киносети «Синема Парк» предпринимателя Александра Мамута 450 млн руб. новогодней выручки в счет погашения долга. Банк также подал иск к владельцу сети о взыскании более 1 млрд руб. процентов по кредитам. В банке сообщили, что общий долг принадлежащих господину Мамуту компаний составляет 23 млрд руб., основу долга формирует кинобизнес. В частности, обязательства компаний A&NN Investment и «Синема парк» составляют около 19 млрд руб. и не обслуживаются с марта 2020 года. По информации АВК, в результате «Синема Парк» рассматривает вариант приостановления деятельности своих кинотеатров на территории России с целью недопущения дальнеиших убытков.

Представитель Александра Флегинского Станислав Мухутдинов сообщил, что пока «Синема Парк» не уведомлял о прекращении деятельности в Перми. «Все свои финансовые обязательства арендатор выполняет, у нас к нему никаких претензий нет», — сказал господин Мухутдинов.

По мнению источника, знакомого с ситуацией, владельцам киносети удастся разрешить проблему, и кинотеатры продолжат работать. «Не исключаю, что они могут перевести бизнес на третьи юридические лица и будут дальше им оперировать», — предполагает собеседник “Ъ-Прикамье”.