Мэрия Иркутска не согласовала марш в поддержку оппозиционера Алексея Навального

Администрация города Иркутска отказала в согласовании акции протеста в поддержку Алексея Навального, которая была заявлена в виде марша. Об этом „Ъ“ сообщил глава иркутского штаба оппозиционера Сергей Беспалов. «Мы заявили мероприятие на шесть человек. В ответе сказано, что в согласовании отказано из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки», — сказал господин Беспалов. Он добавил, что «акция все равно состоится» и начнется 23 января в 14:00 по местному времени на улице Урицкого на площадке перед зданием дома быта.

Предполагается, что участники совершат шествие до здания правительства Иркутской области в сквере имени Кирова. «Уже больше тысячи человек в соцсетях выразили свое согласие принять участие в марше», — сообщил Сергей Беспалов. Также он сказал, что в городах Ангарске, Братске, Черемхово, Саянске, Усть-Илимске есть желающие выйти на одиночные пикеты.

Екатерина Еременко