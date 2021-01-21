Инвесторы выжимают ПЭТ

Московская «Мединвестгрупп» стала инвестором центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) в Новосибирске. Передача проекта от Европейского медицинского центра (EMC) началась около полугода назад и вошла в завершающую стадию. Сам ПЭТ-центр, как ожидается, начнет работу до июля 2021 года на площадке рядом с будущим онкоцентром — региональные власти планируют построить его к 2024 году в рамках концессии, исполнителем которой может стать «Мединвестгрупп». Владелец действующего в регионе ПЭТ-центра считает, что появление нового игрока ухудшит ситуацию и без того низкого спроса. Глава действующего регионального онкодиспансера уверен, что работы хватит всем.

В проекте строительства в Новосибирске центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), который реализует ООО «Топатомклиник», сменился инвестор. Вместо European Medical Center (ЕМС, контролирует «Топатомклиник») им стала группа компаний «Мединвестгрупп».

Стороны факт смены инвестора в проекте подтвердили, но параметры сделки не комментируют. Гендиректор EMC Андрей Яновский уточнил, что сделка пока не завершена. Он объяснил, что его компания приняла решение отказаться от проекта, чтобы «сфокусироваться на работе в центральной части России (Москве и Московской области)», а «Мединвестгрупп» интересны регионы. «Обе компании просто нашли интересное для себя решение», — сказал он.

Строительство ПЭТ-центра «Топатомклиник» на 15 тыс. исследований в год планировалось начать в 2016 году, но сроки несколько раз сдвигались. Изначальным инвестором называлась венгерская инвестиционно-строительная компания Polus Kft, которая должна была вложить в проект €16 млн. В декабре 2019 года владельцем 95% ООО «Топатомклиник» стало входящее в EMC ООО «Международный онкологический центр», еще 5% осталось у ООО «Атомпроект», контролируемого президентом новосибирской ГК «Метаприбор» Владимиром Мартыненковым.

ГК «Мединвестгрупп» принадлежит основному владельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину. Группа инвестирует в региональные проекты в области производства препаратов для лечения онкологических заболеваний и строительства ядерных медицинских центров. «Мединвестгрупп» ранее сообщала, что до 2025 года планирует вложить в открытие 40 новых объектов в России более 20 млрд руб. В феврале 2020 года группа рассказала, что приобрела 27,78% EMC у фондов Baring Vostok. Стоимость доли не раскрывалась. Основным акционером EMC остался Игорь Шилов, которому принадлежит 68,75% компании.

Ввести ПЭТ-центр в эксплуатацию ЕМС планировал до конца 2020 года. Как сообщил „Ъ-Сибирь” основатель «Топатомклиник» Владимир Мартыненков, кроме начавшейся около пяти месяцев назад смены инвестора проекта, на сроках сказалась пандемия — европейские производители сдвинули время поставки оборудования. «То, что от нас зависело, мы практически сделали. Но получить лицензию на медицинскую деятельность и начать работать центр сможет только после установки и запуска оборудования», — сказал он, предположив, что это может произойти во втором квартале 2021 года.

По словам господина Мартыненкова, поставка была запланирована на осень, но сроки сдвинулись на три-четыре месяца. Из Бельгии, Италии, Швейцарии и Германии ждут лабораторию синтеза, сканеры и циклотрон для производства радиофармпрепаратов. Монтировать такое оборудование в сибирские морозы, по словам Владимира Мартыненкова, не позволяет гарантия.

В пресс-службе «Мединвестгрупп» „Ъ-Сибирь” сообщили, что кроме Новосибирска, к середине 2021 года группа рассчитывает открыть еще два центра радионуклидной диагностики (ПЭТ-центра): в Омске и Новокузнецке. При этом Новосибирскую область «Мединвестгрупп» выделяет в качестве одной из приоритетных для себя, уточнили в пресс-службе.

В сентябре 2020 года группа подписала с правительством региона договор о взаимодействии, по которому реализует в области комплексную программу развития онкологической службы. Как уточнили в пресс-службе, на базе городской клинической больницы №1 сейчас ведется ремонт помещений 5-го корпуса, в котором в скором времени появится радиологический центр, оснащенный четырьмя линейными ускорителями. «Также совместно с правительством Новосибирской области обсуждаются параметры и формат реализации проекта по созданию нового онкологического центра экспертного уровня, который будет оказывать помощь как жителям Новосибирской области, так и жителям соседних областей», — сообщили в ГК.

Главный врач действующего Новосибирского областного клинического онкологического диспансера Олег Иванинский пояснил, что ПЭТ-центр «Топатомклиник» и новый онкологический центр, который планируется строить по концессии до 2024 года, должны стать единым большим проектом. Оба объекта расположатся на площадке медсанчасти №25. «Там есть несколько гектаров земли, которые изначально выделялись полностью под строительство онкодиспансера, потом было принято решение часть выделить под «Топатомклиник». Теперь с приобретением его «Мединвестгрупп» проект может стать комплексным», — сказал он.

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, выступая в среду на бюджетном комитете заксобрания региона, также сказал, что это будет «комплексный проект, который станет ядром всей онкологической системы региона». Проект строительства онокцентра планируется реализовать в рамках концессионного соглашения. «Техзадание с Минздравом согласовано, и мы готовы рассмотреть частные инициативы от инвесторов», — сказал он. По данным также выступавшего перед депутатами замглавы министерства здравоохранения Новосибирской области Александра Колупаева, новый онкоцентр будет рассчитан более чем на 600 мест.

Строительство Пэт-центра «Топатомклиник» — не единственный проект в этой сфере в Новосибирске. С октября 2019 года работает Центр ядерной медицины Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС), инвестиции составили 1,2 млрд руб. Председатель правления МИБС Аркадий Столпнер сообщил «Ъ-Сибирь», что рассчитанный на 7–8 тыс. исследований ПЭТ/КТ в год центр за первый год работы выполнил около 2 тыс., причем большую часть из них — по ОМС. «Появление нового игрока на этом рынке, с моей точки зрения, скажется негативно на ситуации. Мы едва достигли точки безубыточности, и, если существующий объем будет разделен между двумя игроками, это не улучшит экономику проекта», — сказал он.

Господин Столпнер добавил, что Сибирский регион «пока не оправдывает ожиданий». Он привел в пример Алтайский край, где МИБС в 2020 году также открыл Центр ядерной медицины за 0,5 млрд руб.: «При расчетной потребности в 4–5 тыс. исследований на ПЭТ, за прошлый год бюджет оплатил диагностику 100 человек. А на весь 2021 год нам выделено финансирование на обследование всего 500 пациентов, то есть 10% от необходимого. Это не значит, что нет потребности в услуге. Это значит, что медицинское руководство региона не придает серьезного значения современным методам диагностики».

В то же время Олег Иванинский позитивно оценивает появление в Новосибирске двух ПЭТ-центров с самостоятельными циклотронами. «Новосибирск является стратегической точкой с хорошей транспортной развязкой, что дает возможность инвесторам установить ПЭТ-сканеры в соседних регионах и доставлять радиофармпрепараты туда», — объяснил он. На работу по ОМС, по его словам, смогут претендовать обе компании.

Дарья Решетникова