Нижний Новгород в 2021 году получит 3,6 млрд. рублей на подготовку к 800-летию

На финансирование мероприятий по подготовке к празднованию 800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода в 2020-2021 через городской бюджет будет направлено более 5,7 млрд руб. Об этом заявил директор городского департамента финансов Юрий Мочалкин на заседании бюджетной комиссии городской думы.

По его словам, в 2020 году фактические расходы на финансирование мероприятий по подготовке к празднованию составили 1,7 млрд руб. Из них 1,2 млрд руб. – федеральные средства, 460 млн руб. поступили из областного бюджета, 43,6 млн руб. – из бюджета города.

Расходы на строительство и капитальный ремонт составили 1,56 млрд руб., по линии департамента культуры – 92,4 млн руб. Через департамент жилья и инженерной инфраструктуры финансирование составило 18,8 млн руб., департамент физкультуры и спорта получил 32 млн руб., департамент развития предпринимательства – 4 млн руб., департамент социальной политики – 800 тыс. руб.

В 2021 году на подготовку празднованию планируется направить 3,9 млрд руб. Из них 2,1 млрд руб. составит доля федерального бюджета, 1,6 млрд руб. выделит областной бюджет, 234 млн руб. – городской бюджет.

Расходы по линии департамента строительства и капремонта расходы составят 2,84 млрд руб., транспорт и дорожное хозяйство – 94,7 млн руб., благоустройство – 293 млн руб., жилье и инженерная инфраструктура – 173 млн руб., культура – 111 млн руб., градостроительство и архитектура – 101 млн руб., физкультура и спорт – 62,7 млн руб., развитие предпринимательства – 47,4 млн руб., управление делами – 21 млн руб., образование 20,2 млн руб., социальная политика – 1,4 млн руб.

Председатель комиссии Марк Фельдман предложил не дожидаться ситуации «хватай мешки, вокзал уходит» и заранее провести совместное заседание депутатов и чиновников, на котором они рассмотрят вопрос об исполнении финансовых обязательств и физического выполнения работ, «заточенных» на подготовку города к юбилею. Глава города Юрий Шалабаев поддержал это предложение. Совместное заседание должно будет пройти в первой декаде июня. Празднование 800-летия Нижнего Новгорода намечено на середину августа.

Андрей Репин