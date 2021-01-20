В департаменте региональной безопасности выявили взяточника

По сообщению СУ СК по Нижегородской области, возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника отдела контрольно-надзорной деятельности департамента региональной безопасности (ДРБ) Нижегородской области. Он подозревается в получении должностной взятки за бездействие.

По версии следствия, в декабре 2020 года контролер выявил нарушения в одном из кафе Нижегородского района, и заведение попадало под административную ответственность.

За материальное вознаграждение он предложил не составлять протокол, и 31 декабря директор заведения перечислил проверяющему деньги на банковскую карту. Сумма предполагаемой взятки не сообщается, подозреваемый сознался в содеянном, сообщили у СУ СК. В ближайшее время сотруднику ДРБ будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, следствие также ходатайствует об отстранении подозреваемого от занимаемой должности.

Иван Сергеев