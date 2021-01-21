Правильный настрой

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о новых ароматах — для всех, кто хочет задать настроение или сменить свой парфюмерный гардероб.

Влияние ароматов на настроение — это то, что в нас запрограммировано, осознаем мы это или нет. Нейробиологи утверждают, что никакая другая сенсорная система так тесно не связана с центром обработки воспоминаний и эмоций мозга, чем обонятельная. Вся суть тут — в воздействии аромата на миндалевидное тело мозга (где как раз и происходит обработка такой вот «эмоциональной» информации).

Эмоциональная связка возникает только в том случае, если ассоциация между ароматом и ощущением уже сформирована.

В нынешней ситуации почти полного отсутствия путешествий, как раз ароматы могут помочь переключить внимание и вспомнить ту или иную поездку. В отличие от средств макияжа, продажи ароматов остаются стабильными, несмотря на финансовую незащищенность в условиях пандемии. «Ароматы по-прежнему продаются и находят отклик у потребителей, особенно классические, которые вызывают приятные воспоминания или "переносят" в другое место или время»,— говорит Линда Леви, президент ассоциации The Fragrance Foundation. Свидетельства благотворного воздействия ароматов не ограничиваются прогнозами рынка — они также подтверждаются наукой. «Наше исследование показало, что духи улучшают настроение человека»,— говорит Стивен Уоткинс, сотрудник Givaudan, крупнейшей в мире компании по производству ароматов и ингредиентов.

«Выбирая парфюм, люди находят способ улучшить свое самочувствие и укрепить чувство собственного достоинства».

Такими своеобразными островками душевного эскапизма становятся не только парфюмы, но и ароматы для дома. Илья Волков, директор по развитию проекта Molecule, считает, что ароматы не просто обладают сильнейшим воздействием на эмоциональное состояние человека, но и могут стать спасательным кругом для психики, своего рода побегом от реальности. «Это самый простой и надежный способ отключить негатив или банальность, которая нас может окружать в определенные моменты. Причем особо актуальны ароматы для дома — свечи, диффузоры, атмосферные спреи. Некоторые бренды, которые специализируются на этих продуктах, вроде культового Diptyque, даже разработали "карантинные" комбинации разных свечей с очень интересными эффектами»,— говорит он.

Также специалисты выдвигают гипотезы о возможной связи вызванного определенным ароматом улучшения настроения и физиологией. Схема такая: запах аромата поднимает настроение — человек спокоен и настроен позитивно — иммунная система в ответ на это функционирует более эффективно. Остается только найти свои ноты и в прямом смысле настроить себе и самочувствие, и душевное состояние.