Возвращение Вилли Вонки

Премьера намечена на 17 марта 2023 года. Воплощением истории о происхождении легендарного Вилли Вонки займётся режиссёр «Приключений медвежонка Паддингтона» Пол Кинг и продюсер Гарри Поттера Дэйвид Хейман.

Студия описывает новый проект как «рассказ о молодом Вилли Вонки и его приключениях до открытия самой известной шоколадной фабрики в мире»

Изначально Вилли Вонка — персонаж книг Роальда Даля. Автор описывает его эксцентричным владельцем шоколадной фабрики. Впервые он появляется в книге 1964 года «Чарли и шоколадная фабрика» , а затем в продолжении «Чарли и большой стеклянный фуникулёр», опубликованном в 1972 году.

Актёр Джин Уайлдер сыграл Вонку в одноимённом фильме по первой книге Даля 1971 года, сделав главного героя и его помощников умпа-лумп, которые работают на фабрике, неотъемлемой частью поп-культуры США. Позже Джонни Депп воплотил Вонку в фильме Тима Бертона 2005 года.