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Фото: East News

Возвращение Вилли Вонки

Студия Warner Bros. выпустит приквел к фильму «Чарли и шоколадная фабрика»

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Премьера намечена на 17 марта 2023 года. Воплощением истории о происхождении легендарного Вилли Вонки займётся режиссёр «Приключений медвежонка Паддингтона» Пол Кинг и продюсер Гарри Поттера Дэйвид Хейман.


Студия описывает новый проект как «рассказ о молодом Вилли Вонки и его приключениях до открытия самой известной шоколадной фабрики в мире»

Изначально Вилли Вонка — персонаж книг Роальда Даля. Автор описывает его эксцентричным владельцем шоколадной фабрики. Впервые он появляется в книге 1964 года «Чарли и шоколадная фабрика» , а затем в продолжении «Чарли и большой стеклянный фуникулёр», опубликованном в 1972 году.

Актёр Джин Уайлдер сыграл Вонку в одноимённом фильме по первой книге Даля 1971 года, сделав главного героя и его помощников умпа-лумп, которые работают на фабрике, неотъемлемой частью поп-культуры США. Позже Джонни Депп воплотил Вонку в фильме Тима Бертона 2005 года.

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