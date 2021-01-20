ГИБДД сообщила об ухудшении видимости на трассах Тюменской области

Из-за погоды на трассах Тюменской области ухудшилась видимость, сообщила пресс-служба ГИБДД по региону. В частности, ухудшилась видимость на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском районе, всех четырех федеральных автодорогах Тюменского района и автодороге Курган — Тюмень в Исетском районе. На трассе Тюмень — Омск от Тюмени до границы с Омутинским районом наблюдается сильный снег и ветер.

«Из-за сложных метеоусловий и резкого ухудшения видимости на загородных трассах, в первую очередь федеральных, аварийная обстановка может обостриться», — говорится в сообщении ГИБДД. Ранее в Яровском районе из-за непогоды в кюветы съехали дваавтомобиля.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», 21 января в Тюмени ожидается похолодание до –23 градусов и снег.

Михаил Мананников