На Ставрополье производителя мяса птицы оштрафовали за антибиотики в продукции

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа признал ООО «Ставропольский бройлер» (город Благодарный) виновным в нарушениях при изготовлении куриного мяса. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике. Компания оштрафована на 300 тыс. руб.

Как говорится в сообщении, в октябре 2019 года управление Россельхознадзора возбудило в отношении компании дело по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем требований технических регламентов к продукции, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан). По данным управления, сотрудники ФГБУ «ВГНКИ» обнаружили в замороженных тушках цыплят-бройлеров фирмы «Благояр» никарбазин, энрофлоксацин и динитрокарбанилид. Продукция поступила из магазина Черкесска.

Управление Россельхознадзора признало предприятие виновным и назначило ему штраф в размере 300 тыс. руб. Компания не согласилось с постановлением и обратилась сначала в Арбитражный суд Ставропольского края, а затем — в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Северо-Кавказского округа. Суды поддержали позицию управления и оставили наказание без изменения.

По данным сервиса kartoteka.ru, ООО «Ставропольский бройлер» зарегистрирована в Шпаковском районе Ставропольского края с уставным капиталом 404,9 млн руб. Основной вид деятельности компании — разведение сельскохозяйственной птицы. Бенефициарами значатся ООО Торговая компания «Ресурс-Юг» (имеет долю в 99,4%) и Виктор Наурузов. Руководит предприятием Андрей Жибуль. Выручка компании в 2019 году составила 27 млрд руб., чистая прибыль — 639 млн руб.

Наталья Шинкарева