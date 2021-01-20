В 2020 году «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева в 2,5 раза увеличил продажу сыров в ритейле

По итогам 2020 года объемы продаж сыров «Агрокомплекса» им. Н.И. Ткачева в федеральные розничные сети и отделы дистрибуции увеличились в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщили в пресс-службе агрохолдинга.

По словам коммерческого директора компании Дениса Федосеева, продажи в федеральные сети выросли на четверть. Всего в ритейл было отправлено 1700 т сыров (на федеральные сети пришлось 770 т). В 2019 году этот показатель составил 650 т.

По молочным продуктам также отмечен рост продаж в ритейл. Он составил 17% или 23 тыс. т ( в 2019 году - 18 тыс. т). Самыми популярными позициями оказались молоко и кефир. Продажи в федеральные сети выросли на 25%.

По словам господина Федосеева, в фирменной рознице, несмотря на негативный эффект ограничений, связанных с пандемией, «Агрокомплексу» удалось сохранить показатели по указанным категориям на уровне 2019 года. При этом взрывного роста потребления на рынке не произошло.

Как писал "Ъ-Кубань", в следующем году «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева приступит к строительству завода по выпуску сыров с белой и голубой плесенью. Предполагается, что на новом производстве будут перерабатывать около 100 т сырья и выпускать 10 т деликатесных сыров. В 2020 году холдинг на 54% нарастил производство сыров и достиг показателя 9,3 тыс. т готовой продукции.

Наталья Решетняк