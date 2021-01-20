В Рыбинске объявили о начале массовой вакцинации от COVID-19

В городе Рыбинске Ярославской области начинается вакцинация от коронавируса всех желающих, сообщили в региональном департаменте здравоохранения и фармации. В сообщении отмечается, что в город уже доставлена партия из 300 доз вакцины «Спутник-V».

В Рыбинске вакцинация будет проводиться в шести прививочных кабинетах. Записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг или в своей поликлинике по телефону.

"Ъ-Ярославль" сообщал, что с 18 января в Ярославской области вакцинация от коронавируса становится общедоступной. Губернатор области Дмитрий Миронов сообщил, что прививку от COVID-19 может сделать любой желающий житель области. Могут записаться на вакцинацию и жители старше 60 лет.

Антон Антонов