В Ярославской области в месяц выпускают до 15 млн медицинских масок

На предприятиях Ярославской области ежедневно выпускается несколько тысяч медицинских масок, а выпуск масок в месяц составляет до 15 млн штук, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам губернатора области Дмитрия Миронова, в регионе действуют несколько предприятий, имеющих все необходимые сертификаты для выпуска одноразовых средств индивидуальной защиты.

«Эти компании сегодня полностью покрывают потребность региона в масках, обеспечивают данной продукцией другие области и планируют работать на экспорт. Бизнес быстро адаптировался к высокому спросу, перейдя на выпуск нового востребованного продукта. Предприятия диверсифицировали свои производства и создали дополнительно более 70 рабочих мест. Сейчас еще одна компания готовится к запуску автоматизированных линий»,– отметил господин Миронов.

В пресс-службе уточнили, что медицинским учреждениям области ежемесячно требуется более 1,7 млн масок. Сейчас только один ростовский кофе-цикорный комбинат «Аронап» производит ежемесячно до 7,5 млн масок. Предприятие «Центрстройсвет» приближается к выпуску около 4 млн масок в месяц. На гаврилов-ямском предприятии «Викамед Текнолоджиз» в месяц изготавливают около 3 млн масок, здесь же выпускается широкая номенклатура других средств индивидуальной защиты.

Антон Антонов