Объем экспорта продукции АПК Ставрополья с начала года составил $10 млн

Ставропольский край с начала года отправил на экспорт несколько видов сельскохозяйственной продукции на сумму $10 млн. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

По данным на 17 января из Ставропольского края было экспортировано зерновой продукции на $6,3 млн, мясной и мясомолочной — на $1,8 млн, масложировой — на $1,3 млн, продукции переработки — на $200 тыс. Доля других видов экспортированной продукции составила $400 тыс. Отмечается, что целевой показатель экспорта сельхозпродукции установлен в сумме $448,5 млн.

Наталья Шинкарева