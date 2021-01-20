В «Панораме» пояснили суть иска к врио главы Перми

ООО «Панорама», аффилированное бывшему депутату заксобрания Александру Флегинскому, подало иск в суд к врио главе Перми Алексею Демкину. По сведениям краевого арбитража, исковое заявление о признании решений (бездействий) незаконными было подано в суд 19 января, а зарегистрировано сегодня. По сведениям «Панорамы», иск связан с участком по ул. Новогайвинская, 118, который компания планирует застроить. Отметим, по генплану на ул. Новогайвинская, 118 установлена зона малоэтажной застройки СТН-И, однако власти Перми собираются сменить это зонирование на зону рекреационных и специальных объектов ТСП-Р. После утверждения этого изменения генплана застраивать бывший полигон ВКИУ будет невозможно.

В «Панораме» считают, что бывший мэр Дмитрий Самойлов бездействовал несколько лет, не приводя Правила землепользования и застройки в соответствие с генпланом города. По мнению представителей компании, на ул. Новогайвинской, 118 необходимо было установить территориальную зону, позволяющую жилую застройку и соответствующую функциональному зонированию площадки, например, зону Ж-3 (частные, блокированные дома).

«Мэр этого не сделал и решил вместо этого привести нижестоящий по статусу документ, к вышестоящему. К Алексею Демкину эта история не имеет никакого отношения», - заметили в «Панораме».

Сегодня думский комитет по вопросам градостроительства, планирования и развития территории утвердил изменения в генплан Перми – на участке по ул. Новогайвинская, 118 общей площадью около 238 га планируется запретить жилую застройку. Функциональную зону малоэтажной застройки СТН-И сменят на зону рекреационных и специальных объектов ТСП-Р. Застройку этого участка планирует компания «Панорама» - совладелец площадки. В «Панораме» просили думцев не утверждать проект, ведь в случае изменения генплана собственники территории по ул. Новогайвинской, 118 будут взыскивать убытки с городских властей.