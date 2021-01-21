DPD делает доставку доступнее для малого бизнеса

DPD SHOP — сервис, позволяющий отправлять посылки между пунктами сети Pickup. Он был представлен в 2017 году и стал первой услугой на отечественном рынке экспресс-доставки с едиными тарифами по всей стране* вне зависимости от удаленности между пунктом отправки и пунктом получения.

DPD SHOP пользуется популярностью вот уже несколько лет, наибольший рост год к году был зафиксирован в 2019 году. Так, количество отправок по этой услуге по сравнению с 2018 годом было больше в восемь с половиной раз.

Основная аудитория сервиса — представители малого бизнеса и частные лица. По данным Росстата, в 2018 году около миллиона предпринимателей работали в сфере продаж. Это 34,8% а от общего числа занятых малым и средним бизнесом.

Фото являются собственностью компании DPD

Среди индивидуальных предпринимателей, которых Росстат учитывает отдельно, относя к предприятиям малого и среднего бизнеса только юридических лиц, торговлей занимались чуть меньше половины — 43,8%а.

Среди клиентов DPD есть как крупные компании, так и представители МСП, а также индивидуальные предприниматели.

«После снижения цен на базовые тарифы в высокий сезон мы в очередной раз задумались об удобстве доставки для малого и среднего бизнеса, самозанятых. Запуск специального предложения на популярную среди сегмента услугу — возможность открыть новые горизонты доставки большему количеству людей»,— говорит Алексей Мерзляков, директор по маркетингу DPD в России.

На цену отправления с помощью сервиса DPD SHOP влияют только габариты посылки: неважно, из какого города и в какой регион будет отправлен товар. В тарифном плане пять стандартных размеров. Самая низкая цена — за посылку размером XS: со скидкой доставка внутри города обойдется в 200 рублей, между городами — в 240 рублей.

Средний вес посылки в прошлом году составил примерно 11 кг, а годом ранее, в 2019-м, этот показатель был почти вдвое ниже и равнялся 6,4 кг. При этом максимальный вес посылки по услуге DPD SHOP может достигать 30 кг, поэтому сервис удобен предпринимателям из разных отраслей.

Фото являются собственностью компании DPD

Перевозка осуществляется между пунктами приема и выдачи Pickup. Благодаря широкому географическому покрытию — сеть DPD Pickup сейчас насчитывает свыше 4 тыс. точек и расположена в более чем 700 городах — воспользоваться услугой могут предприниматели со всех уголков страны.

В прошедшем году рекордное количество отправок с помощью сервиса было осуществлено между Москвой, Санкт-Петербургом и Краснодаром. Самыми «отправляющими» стали Москва (пятая часть всех отправок), Южный и Поволжский регионы, «принимающими» — Южный, Центральный и Сибирский. Доставкой в пределах одного города чаще всего пользовались московские предприниматели.

Фото являются собственностью компании DPD

Оформление заказа на сайте и последующая передача отправления в пункте Pickup займет не более пяти минут. DPD информирует получателя о прибытии посылки, при этом проверить статус заказа можно на сайте компании или в мобильном приложении, которое компания недавно обновила.

Посылка хранится в пункте бесплатно в течение нескольких дней, получатель может забрать ее в любое удобное время.