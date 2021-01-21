DPD делает доставку доступнее для малого бизнеса

DPD SHOP — сервис, позволяющий отправлять посылки между пунктами сети Pickup. Он был представлен в 2017 году и стал первой услугой на отечественном рынке экспресс-доставки с едиными тарифами по всей стране* вне зависимости от удаленности между пунктом отправки и пунктом получения.
DPD SHOP пользуется популярностью вот уже несколько лет, наибольший рост год к году был зафиксирован в 2019 году. Так, количество отправок по этой услуге по сравнению с 2018 годом было больше в восемь с половиной раз.
Основная аудитория сервиса — представители малого бизнеса и частные лица. По данным Росстата, в 2018 году около миллиона предпринимателей работали в сфере продаж. Это 34,8% а от общего числа занятых малым и средним бизнесом.
Среди индивидуальных предпринимателей, которых Росстат учитывает отдельно, относя к предприятиям малого и среднего бизнеса только юридических лиц, торговлей занимались чуть меньше половины — 43,8%а.
Среди клиентов DPD есть как крупные компании, так и представители МСП, а также индивидуальные предприниматели.
«После снижения цен на базовые тарифы в высокий сезон мы в очередной раз задумались об удобстве доставки для малого и среднего бизнеса, самозанятых. Запуск специального предложения на популярную среди сегмента услугу — возможность открыть новые горизонты доставки большему количеству людей»,— говорит Алексей Мерзляков, директор по маркетингу DPD в России.
На цену отправления с помощью сервиса DPD SHOP влияют только габариты посылки: неважно, из какого города и в какой регион будет отправлен товар. В тарифном плане пять стандартных размеров. Самая низкая цена — за посылку размером XS: со скидкой доставка внутри города обойдется в 200 рублей, между городами — в 240 рублей.
Средний вес посылки в прошлом году составил примерно 11 кг, а годом ранее, в 2019-м, этот показатель был почти вдвое ниже и равнялся 6,4 кг. При этом максимальный вес посылки по услуге DPD SHOP может достигать 30 кг, поэтому сервис удобен предпринимателям из разных отраслей.
Перевозка осуществляется между пунктами приема и выдачи Pickup. Благодаря широкому географическому покрытию — сеть DPD Pickup сейчас насчитывает свыше 4 тыс. точек и расположена в более чем 700 городах — воспользоваться услугой могут предприниматели со всех уголков страны.
В прошедшем году рекордное количество отправок с помощью сервиса было осуществлено между Москвой, Санкт-Петербургом и Краснодаром. Самыми «отправляющими» стали Москва (пятая часть всех отправок), Южный и Поволжский регионы, «принимающими» — Южный, Центральный и Сибирский. Доставкой в пределах одного города чаще всего пользовались московские предприниматели.
Оформление заказа на сайте и последующая передача отправления в пункте Pickup займет не более пяти минут. DPD информирует получателя о прибытии посылки, при этом проверить статус заказа можно на сайте компании или в мобильном приложении, которое компания недавно обновила.
Посылка хранится в пункте бесплатно в течение нескольких дней, получатель может забрать ее в любое удобное время.
*Кроме направлений доставки в/из Магадан, Норильск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Якутск и Калининград.