Поголовье свиней в воронежских личных подсобных хозяйствах едва превышает 1%

В личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) Воронежской области поголовье свиней составляет чуть больше 1% от общего поголовья в регионе. Об этом сообщали пресс-служба облправительства по итогам заседания постоянно действующей противоэпизоотической комиссии правительства РФ.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что одним из наиболее эффективных способов противодействия африканской чуме свиней (АЧС) является перевод ЛПХ на альтернативные виды животноводства. За три года 969 хозяйств получили более 36 млн руб. субсидий на эту деятельность. В результате поголовье свиней было сокращено до 1%. В 2021 году облправительстве планирует выделить для ЛПХ еще 15 млн руб.

Кроме того, рассказал губернатор, для обеспечения «эпизоотического благополучия» утвержден план мероприятий по предотвращению возникновения и распространения АЧС, готова схема взаимодействия между различными органами власти, а также регулярно проводятся заседания чрезвычайной противоэпизоотической комиссии с участием представителей всех ответственных ведомств и хозяйствующих субъектов. Сейчас все находящиеся в регионе промышленные свиноводческие площадки общим числом 71 «соответствует высокому уровню биологической защиты».

Александр Прытков