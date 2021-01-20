45% петербуржцев работали в новогодние праздники

45% петербуржцев работали во время новогодних праздников. Об этом сообщает служба исследований hh.ru. Согласно данным опроса онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, на территории СЗФО в период праздников трудились 19% сотрудников. Данный показатель выше среднероссийского. Меньше всего трудились на новогодних каникулах в Москве – лишь 6%.

Чаще всего работали в праздники представители сфер продаж (64%), сотрудники без опыта работы (52%), бухгалтеры и финансисты. Больше всего отдохнувших среди представителей сферы «Административный персонал».

В компании добавили, что каждый третий трудоустроенный петербуржец вернулся к работе с плохим настроением после каникул, что в целом является самым высоким показателем по стране среди опрошенных. Москвичи – на втором месте.