Суд отправил журналиста Максима Румянцева на повторную медэкспетизу

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в апелляционной инстанции назначил дополнительную судебно-медицинскую экспертизу по делу Максима Шибанова, осужденного по ч. 1 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) за толчок журналиста Максима Румянцева во время акции в сквере у Драмтеатра. Как рассказала “Ъ-Урал” адвокат господина Шибанова Ирина Гиршина, суд не увидел причинно-следственных связей между действиями Максима Шибанова и травмами потерпевшего.

«Суд не усмотрел четкого ответа в комиссионной экспертизе на вопрос о механизме возникновения повреждений и отправил Румянцева на дополнительную экспертизу. Он, как и его защитник, высказывались против всех ходатайств, которые мы заявляли, но суд встал на нашу сторону», — отметила госпожа Гиршина.

Ориентировочная дата проведения экспертизы — 15 февраля.

Напомним, инцидент, который лег в основу уголовного дела, произошел 7 апреля 2019 года в Екатеринбурге во время акции против строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Тогда господин Шибанов толкнул Максима Румянцева за то, что тот называл участников акции «бесноватыми», а самого обвиняемого «девочкой». После инцидента Максим Румянцев написал заявление в полицию. Он утверждал, что Максим Шибанов нанес ему удар, после которого он упал и ударился головой об бордюр. Изначально судмедэксперт подтвердил у журналиста черепно-мозговую травму средней тяжести. Позже суд переквалифицировал действия господина Шибанова с ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) на ч.1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

В конце ноября Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга признал Максима Шибанова виновным и назначил ему штраф в размере 122,5 тыс. руб. Из них 35 тыс. руб. господин Шибанов должен уплатить в пользу государства, а 87,5 тыс. руб. потерпевшему в качестве моральной компенсации и за покрытие расходов на адвоката.

Илья Смирнов