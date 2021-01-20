Заявки о пропаже 22 нижегородцев получили волонтеры в праздники

Около 830 заявок о пропаже людей получили волонтеры организации «Лиза Алерт» в 60 регионах России в новогодние праздники с 1 по 10 января. Большинство пропавших удалось найти, но еще более 200 человек не вернулись домой, сообщили в Общероссийском народном фронте (ОНФ).

В том числе, волонтеры в Нижегородской области получили в новогодние праздники 22 заявки о пропаже людей. Удалось найти 17 нижегородцев, еще по пяти заявкам поиски продолжаются, уточнили в региональном отделении ОНФ.

Граждан просят соблюдать элементарные правила безопасности и напоминают, что в случае пропажи обращаться за помощью следует как можно раньше — в зимнее время на счету каждая минута.

Анастасия Еремина