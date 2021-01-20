Валовой региональный продукт на Кубани должен вырасти на 4,5%

Рост ВРП в 2021 году должен составить не менее 104,5%, об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев на совещании по вопросу социально-экономического развития края.

«По прогнозам, к середине года экономика края должна вернуться на докризисную траекторию роста. Наша задача – не только выйти на уровень экономики прошлого года, но по некоторым показателям обеспечить темпы выше среднероссийских. Валовой региональный продукт должен вырасти на 4,5%», - сказал Вениамин Кондратьев.

По его словам, в 2021 году в бюджет края должно поступить минимум 300 млрд руб. собственных доходов. Это необходимо, чтобы выйти на бездефицитный бюджет.

Андрей Ульченко