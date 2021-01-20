Краснодарский краевой суд оправдал обвиняемого в убийстве 8-летней девочки

Краснодарский краевой суд оправдал Николая Мишина, обвиняемого в убийстве несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Ранее, 23 ноября 2020 года невиновным Мишина также признала коллегия присяжных заседателей. Они посчитали недоказанными события, описанные в обвинительном заключении. В своем последнем слове Мишин сказал, что присяжные приняли верное решение и он невиновен. После вынесения вердикта Николая Мишина освободили в зале суда.

Восьмилетняя девочка пропала в пос. Звезда Ленинградского района Кубани в июне 2016 года – найти ее так и не смогли. В январе 2020 года в одном из соседних населенных пунктов на нескольких гаражах появились схемы, сообщающие о местонахождении тела ребенка. По указанному адресу были найдены останки, также была установлена личность причастного к убийству Николая Мишина.

Изначально он сознался в преступлении, но уже находясь под стражей возложил вину на своего брата, скончавшегося в 2018 году. По его словам, родственник был не здоров и оставил перед смертью оставил записку со схемой, в которой указал, где спрятано тело. Чтобы помочь следствию, он решил перерисовать ее на гаражи, объяснял Мишин в суде.

По данным Судебного департамента Верховного суда, в 2019 году (более поздних данных не представлено) в России вынесли 2256 оправдательных приговора – это 0,36% от их общего числа.

Алексей Белянин