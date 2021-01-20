«Технониколь» вложит более 400 млн рублей в завод каменной ваты в Ростовской области

В 2021 году корпорация «Технониколь» вложит 417 млн руб. в развитие «Завода Техно» по производству каменной ваты, который находится в Красном Сулине. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

Как говорится в сообщении в этом году на заводе будет автоматизирована система учета энергоресурсов и внедрена система технического зрения, которая позволит контролировать качество продукции в онлайн-режиме.

По итогам 2020 года объем произведенной «Заводом Техно» каменной ваты составил 1,6 млн куб м, что на 5% больше по сравнению с 2019 годом. Кроме того, в ассортимент предприятия вошла новая линейка продукции для кровель и фасадов с большей плотностью и прочностью. Продукция завода экспортируется в Южный, Центральный и Северо-Кавказский округ, а также в Азербайджан, Армению, Грузию и Беларусь.

Отмечается, что в прошлом году корпорация «Технониколь» вложила в развитие завода 42 млн руб. Предприятие реализовывало мероприятия по повышению эффективности и безопасности труда. Так, на заводе было внедрено автоматическое отключение оборудования в случае появления сотрудника без каски в определенных зонах.

Наталья Шинкарева