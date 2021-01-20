Заявки на участие в конкурсе на пост мэра Екатеринбурга подали 16 человек

Документы для участия в конкурсе на место главы Екатеринбурга сдали 16 человек. Как сообщили в аппарате гордумы, сегодня заявки подали еще два человека.

Ожидается, что временно исполняющий обязанности мэра Алексей Орлов, которого считают главным претендентов на пост, сдаст документы в конкурсную комиссию 21 января. Напомним, заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 января. Сам конкурс состоится 1 февраля.

Как писал ранее “Ъ-Урал”, должность главы Екатеринбурга стала вакантной после ухода Александра Выскинского, который руководил городом с сентября 2018 года.