Курское «Динамо» в Евролиге обыграло в баскетбол оренбургскую «Надежду»

В рамках группового этапа Евролиги курский баскетбольный клуб «Динамо» обыграл оренбургскую «Надежду». Матч проходил в Оренбурге и завершился со счетом 62:86 в пользу курян. Самой результативной в «Динамо» стала Арике Огунбовале, принесшая команде 23 очка.

В нынешнем розыгрыше Евролиги курский клуб играет в группе «А». В ней «Динамо» занимает второе место, отставая на два очка от лидера — испанской команды «Перфумерианс Авенида». Следующий матч клуб проведет 21 января на выезде с аутсайдером группы турецким «Измитом Беледиеспором».

О смене главного тренера в курском «Динамо» читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Александр Прытков