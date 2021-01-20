Жительницу Ижевска подозревают в организации заказного убийства бывшего мужа

38-летнюю жительницу Ижевску подозревают в организации заказного убийства 34-летнего бывшего мужа для оформления пособия по потере кормильца на их четырех общих детей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству из корыстных побуждений, по найму), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. За данное преступление предусмотрено от 8 до 20 лет лишения свободы. Подозреваемую заключили под стражу.

По версии следствия, ижевчанка обратилась к знакомому, который ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, с просьбой убить ее бывшего супруга за 130 тыс. руб. Он обратился полицию, а оперативники инсценировали убийство и передали заказчице фотографии якобы убитого мужчины. После того, как женщина передала деньги за «выполненную» работу, ее задержали полицейские.