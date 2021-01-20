В Ярославской области для граждан старше 65 лет продлили режим самоизоляции

В Ярославской области по указу губернатора режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлили до 3 февраля 2021 года, сообщили в областном оперативном штабе. В сообщении отмечается, что решение об этом принято в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Для работающих граждан этой возрастной категории новые электронные больничные будут оформляться по тем сведениям, которые работодатели направляют в фонд социального страхования. Оплачиваться больничные будут из средств фонда. Больничные листы не оформляются, если сотрудник в это время находится в отпуске, либо работает в дистанционном режиме.

Указ губернатора разрешает гражданам, находящимся на самоизоляции, покидать место проживания или пребывания лишь для обращения за медпомощью в случае прямой угрозе жизни и здоровью, а также для приобретения товаров, работ, услуг и для выгула домашних животных и выноса бытовых отходов.

В оперштабе уточнили, что по указу губернатора на самоизоляцию могут не уходить руководители и сотрудники, чье присутствие на работе является критически важным для деятельности организаций и предприятий. Также могут не уходить на самоизоляцию медицинские работники.

Антон Антонов