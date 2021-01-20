Гендиректор «Сатурн-Р» планирует претендовать на пост главы Перми

Гендиректор и собственник холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин планирует подать документы на конкурс по отбору главы Перми. Об этом сообщает близкое к предпринимателю СМИ «Xronos Media». Александр Репин заявил, что «хорошо подготовлен к этой должности» и не уступает исполняющему полномочия главы города Алексею Демкину. Отметим, что ранее в беседе с информагентством Ura.ru Александр Репин называл Алексея Демкина лучшим претендентом на пост главы Перми.

Объявление конкурса на пост связано с досрочным прекращением полномочий главы Перми Дмитрия Самойлова. Господин Самойлов перешел на работу в краевое правительство, а исполняющим полномочия главы Перми был назначен депутат Пермской думы и бывший руководитель строительной компании «ПЗСП» Алексей Демкин. Ожидается, что конкурс будет объявлен на заседании думы 26 января и назначен на 18 марта.

Кандидаты на пост главы Перми представят программы развития города, которые оценит конкурсная комиссия, состоящая из представителей муниципалитета и делегатов от руководства Пермского края. Претенденты, отобранные по итогам конкурса, будут представлены на рассмотрение депутатам Пермской думы. Главой станет кандидат, которого поддержит большинство депутатов.

Основным кандидатом на пост главы Перми считается Алексей Демкин. О желании участвовать в конкурсе заявляли и несколько известных пермских общественников: градозащитник Денис Галицкий, координатор городского штаба Навального Сергей Ухов и координатор сообщества «Велосипедизация Перми» Александр Синявский.