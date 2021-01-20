ЗакС разрешил учитывать трудовой стаж в Ленобласти для получения льгот в Петербурге

Депутаты петербургского Заксобрания приняли за основу законопроект, позволяющий жителям города рассчитывать на получение льгот, имея трудовой стаж не только в Петербурге (Ленинграде), но и в Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба городского парламента.

Речь идет о социальных выплатах горожанам, имеющим длительный трудовой стаж (45 лет для мужчин и 40 лет для женщин), работавшим, в том числе на территории соседнего региона. Им будет предоставляться мера поддержки в виде либо ежемесячной выплаты, либо в виде выплат на оплату жилья и коммунальных услуг. С 1 января 2021 года размер такой ежемесячной выплаты за стаж составил 979 рублей, средний размер «коммунальной» помощи — 1365 руб.

Документ в ЗакСе презентовал представитель губернатора в городском парламенте Юрий Шестериков. По его словам, инициатива носит двусторонний характер, то есть жителям Ленобласти также предполагается засчитывать стаж работы в Петербурге. Соответствующий закон в регионе уже принят и вступил в силу.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что за время пандемии в Петербурге различные формы социальной поддержки на общую сумму почти 50 млрд руб. получили более 2 млн человек.