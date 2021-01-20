Экс-директор самарского центра профобразования осуждена за мошенничество

Ленинский районный суд Самары в среду огласил приговор бывшему директору Центра профессионального образования Светлане Ефимовой. Она приговорена к трем годам и трем месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Ранее Светлана Ефимова обвинялась в приготовлении к преступлению (ст. 30 ч.3 УК РФ), мошенничестве с использованием служебного положения (ст.159 ч.3 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ст.159 ч.4 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

Изначально экс-директору ГБУ ДПО «Центр профессионального образования» вменялось получение взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), но позже статья обвинения была переквалифицирована. По данным следствия, в декабре 2019 года женщина получила 706 тыс. руб. за победу на торгах в аукционе по организации и проведению регионального чемпионата «Молодые профессионалы».

Георгий Портнов