Запланированные на проектирование пермского аквапарка 200 млн рублей вернулись в бюджет

Правительство Пермского края вернуло в региональный бюджет 200 млн руб., предназначенные на проектирование аквапарка в Перми. Ранее эти средства были направлены на увеличение уставного капитала ООО «Спорткомплекс „Олимпия-Пермь“». Как пояснила краевой министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Лариса Ведерникова на комитете заксобрания по бюджету, это решение было признано нецелесообразным из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции и дефицита краевого бюджета. По словам министра, сейчас рассматривается возможность строительства аквапарка в формате государственно-частного партнерства.

Председатель комитета Елена Зырянова поинтересовалась, определилось ли краевое правительство с инвестором для данного проекта. «Совместно с министерством экономического развития мы дважды встречались с инвесторами. Рассматривается тот же участок, где планировала строить „Олимпия“»,— ответила Лариса Ведерникова. Потенциальных инвесторов она не назвала.

Ранее планировалось, что строительство аквапарка будет полностью осуществляться за счет краевой казны. На эти цели из казны предусматривали выделить 5,6 млрд руб. (по 2,8 млрд руб. в 2020 и 2022 годах). Предполагалось, что средства будут внесены в уставный капитал ООО «Спорткомплекс „Олимпия-Пермь“», которое займется реализацией проекта. Однако ряд депутатов краевого парламента выступили против возведения аквапарка исключительно за бюджетный счет и предложили привлечь частного инвестора. Позже эту идею поддержал Дмитрий Махонин. После этого региональные власти сообщили о намерении расторгнуть договор на проектирование аквапарка.