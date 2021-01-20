Группа «Ариант» в 2020 году из-за COVID-19 сократила производство вина на Кубани на 13,5%

ГК «Ариант» в 2020 году произвела 91,6 млн бутыток вина. Это на 13,5% меньше, чем годом ранее, следует из данных компании.

Объем производства на предприятии «Кубань-Вино» в 2020 году составил 65,4 млн бутылок, на «ЦПИ-Ариант» – 26,3 млн бутылок.

«В связи с пандемией коронавируса компания оптимизировала бизнес-процессы и выпустила алкогольную продукцию объемом, соответствующим потребительскому спросу», – объясняют в пресс-службе ГК «Ариант» снижение объемов производства.

Валовый сбор винограда агрофирмой «Южная» (также входит в состав ГК «Ариант») по итогам 2020 года составил 68,2 тыс. тонн с урожайной площади 6433 га. Годом ранее объем урожая составил 76,4 тыс. тонн.

Кроме того, в 2020 году «Южная» высадила 369 га новых виноградников. В 2021 году планируется заложить еще около 600 га. В настоящее время общая площадь виноградников агрофирмы составляет 8133 га, в планах увеличить их площадь до 10 тыс. га.

В состав группы компаний «Ариант» входит «ЦПИ-Ариант», винодельня «Кубань-Вино», агрофирма «Южная», агрофирма «Ариант». ГК располагает производственными площадками в Челябинской области и Краснодарском крае. В 2020 году на рынок поступило более 90 млн бутылок вина и более 92 тыс. тонн мясной продукции. «Ариант» — единственный крупный производитель в России, который выпускает вино практически целиком из собственного виноматериала.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в 2019 году компания «Кубань-Вино» произвела 69,3 млн бутылок вина, что на 9 млн бутылок больше, чем в 2018 году. Показатели всей винной группы «Ариант» составили 106 млн бутылок вина и других алкогольных напитков

Алексей Белянин