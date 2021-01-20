На дорогах Ярославской области установили 128 камер видеофиксации

В Ярославской области на потенциально опасных участках дорог установлены камеры фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщили в региональном департаменте дорожного хозяйства. В сообщении отмечается, что камеры фотовидеофиксации устанавливаются с учетом ситуации на автодорогах. Съемка производится на потенциально опасных участках дорог, а также в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий.

По словам директора департамента Евгения Моисеева, в настоящее время на дорогах Ярославской области установлено 128 комплексов фотовидеофиксации. Из этого числа 12 комплексов являются федеральными.

«Установка камер – прежде всего мера профилактики нарушений правил дорожного движения, она направлена на снижение аварийности и сохранение жизни людей»,– отметил господин Моисеев.

Он уточнил, что часть камер устанавливалась в рамках проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Места для установки камер определяются ГИБДД. На интерактивную карту геопортала Ярославской области (gis76.ru) нанесены места размещения всех комплексов фото- и видеофиксации. Кроме того, на геопортале указаны маршруты движения мобильных комплексов, которые фиксируют нарушение правил при парковки и стоянки автомобилей.

Антон Антонов