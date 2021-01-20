В краже ноутбука ищут «русский след»

Во время штурма Капитолия у спикера нижней палаты парламента США украли ноутбук — теперь ФБР пытается выяснить, причастны ли к этому российские хакеры. О пропаже одного из гаджетов, принадлежащих давней противнице Трампа Нэнси Пелоси, стало известно еще полторы недели назад. Однако теперь правоохранителям удалось задержать возможную похитительницу. Как сообщают местные СМИ, уроженка штата Пенсильвания украла ноутбук и попыталась продать его российским спецслужбам. Что известно об этом деле? И к каким последствиям это может привести? Расскажет Владислав Викторов.

После проникновения сторонников Трампа в здание Капитолия возбуждено уже более двух сотен дел, а поиском участников этих событий занимаются и правоохранители, и журналисты. Например, на нескольких видео появляется крайне примечательная девушка в длинном пальто, ярко-зеленой футболке с провокационным лозунгом и с меховой черно-белой сумкой через плечо. Уже внутри парламента она направляла протестующих куда-то вверх по лестнице.

Причастна ли Райли Уильямс к похищению ноутбука Ненси Пелоси Читать далее

Первым отыскать девушку смог телеканал ITV — ее зовут Райли Джун Уильямс, и она живет в небольшом городке Гаррисберг в штате Пенсильвания. Журналисты раньше полиции успели поговорить с ее матерью Венди: «Мне очень грустно видеть, что она проникла внутрь Капитолия. Несколько месяцев назад она вдруг начала интересоваться политикой Трампа, ходила на ралли, но никогда их со мной не обсуждала и не выражала поддержку тому, что там говорят.

Я думаю, Райли просто верит, что от американцев скрывают правду, она явно не была лидером во время этого штурма.

Ей же всего 22, она очень чуткая и любящая девушка. И я не знаю, чего Райли хотела. Это нужно спросить у нее самой, но она сбежала».

Вскоре действительно нашлась еще одна причина для побега. Правоохранители начали подозревать, что Райли Уильямс вынесла из Капитолия ноутбук, принадлежащий спикеру демократического большинства в Палате представителей. Правда, как заверяют в офисе Нэнси Пелоси, ничего важного на устройстве не было, и использовалось оно только для показа презентаций.

Тем не менее агент ФБР Джонатан Ланд под присягой рассказал в суде, что девушка могла попытаться продать девайс российским спецслужбам, рассказал корреспондент телеканала NBC Том Винтер: «Бывший молодой человек Райли Уильямс связался с ФБР и рассказал, что ноутбук планировали отправить в Россию. Уже там знакомый девушки якобы должен был продать его службе внешней разведки. Очевидно, это создало бы угрозу нашей нацбезопасности. Но в ФБР уверены, что ноутбук так никуда и не отправили. Правда, непонятно из-за чего. Более того, предполагается, что гаджет или его жесткий диск либо еще находится у девушки, либо уже уничтожен».

Судя по заявлениям того же агента, Райли Уильямс сменила номер телефона и удалила все свои страницы в социальных сетях. Тем не менее девушку удалось найти и арестовать. Теперь ФБР предстоит проверить, насколько достоверна информация их наводчика.

Российские власти пока не комментировали эти новости, да и вряд ли воспримут обвинения всерьез, уверен бывший разведчик, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов: «Сомневаюсь, что нашелся бы какой-то здравомыслящий человек, который бы купил это. Мы исходим из того, что нам рассказали — в этом ноутбуке есть только презентации для выступлений. Ну и, зачем они нам нужны? Нормальные политики пользуются какими-то закрытыми серверами и не выносят материалы из дома. Прошло время, когда люди работали с документами дома. Сейчас уже совершенно другая жизнь, другие требования и другая степень секретности».

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К слову, Райли Уильямс не единственная, чье имя связывали с похищением ноутбука из офиса Нэнси Пелоси. Ранее часть СМИ называли имя 53-летнего Кристофера Стэнтона — якобы он еще во время штурма что-то просматривал на гаджете, принадлежащем спикеру нижней палаты. Впрочем, совсем недавно Кристофер Стэнтон умер — он покончил с собой, выстрелив таинственным образом себе в грудь из ружья.