Экс-главу Красного Сулина осудили за хищение бюджетных 60 млн рублей

Красносулинский районный суд Ростовской области вынес приговор по уголовному делу бывшего главы Красного Сулина Юрия Голубова, а также подрядчиков Дениса Недайвозова, Филиппа Бондарева, Константина Тугушева и Руслана Велиметова. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, Голубов признан виновным в превышении должностных полномочий, мошенничестве и покушении на мошенничество (п. «в» ч. 3 ст. 286, 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ), другие обвиняемые в зависимости от роли и степени участия признаны виновными в совершении мошеннических действий.

Суд установил, что Голубов совместно с директором МКУ «Управление муниципальным заказом» Михаилом Жегляковым и четырьмя индивидуальными предпринимателями, выполняющими подрядные работы, совершил ряд мошеннических действий. Так, они составляли фиктивные контракты на выполнение работ по благоустройству в Красном Сулине, которые фактически не выполнялись. Причиненный бюджету ущерб превысил 30 млн руб. Кроме того, Голубов подписывал платежные документы на выполнение работ по строительству очистных сооружений и реконструкции коллекторов, которые фактически подрядчиком выполнены не были. Ущерб бюджету в этом случае составил более 24 млн руб.

Голубов приговорен к четырем годам колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности сроком на три года; Недайвозов — к в 1,5 годам колонии общего режима; Бондарев и Велиметов — к двум годам условно с испытательным сроком два года каждому; Тугушева — к одному году десяти месяцам условно с испытательным сроком два года. Отмечается, что уголовное дело в отношении Жеглякова было рассмотрено судом ранее в связи с заключением досудебного соглашения, мужчине также был вынесен обвинительный приговор.

Кристина Федичкина