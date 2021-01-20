Пассажиропоток Платова снизился на 32% в 2020 году

В 2020 году пассажиропоток аэропорта Платов составил более 2,8 млн пассажиров. Этот показатель на 31,8% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта. Пассажиропоток на международных рейсах снизился на 38,4%.

В сообщении отмечается, что пассажиропоток снизился из-за пандемии коронавируса. Наиболее всего в 2020 году сократилось количество пассажиров на рейсах в Москву — на 42,6%. На маршрутах, которые минуют Москву, пассажиропоток упал на 3,4%. Одним из популярных направлений для перелетов внутри страны стал Екатеринбург, обогнав курортные города. «Далее в порядке убывания спроса следуют Симферополь, Сочи, Уфа, Самара и Махачкала»,— говорится в сообщении. В 2020 году в Платове открылись новые внутрироссийские и международные направления и рейсы: в Саратов, Екатеринбург и на остров Занзибар.

Наталья Шинкарева