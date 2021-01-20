Предложение Алексея Текслера по продлению льгот для ТОСЭР оформили в законопроект

Минэкономразвития России разместило на федеральном портале проектов нормативных актов законопроект о продлении льготного периода для резидентов территорий социально-экономического развития с трех до четырех лет. Таким образом, на федеральном уровне началась реализация предложения губернатора Челябинской области Алексея Текслера, с которым он выступил в прошлом году на видеосовещании с президентом Владимиром Путиным. Глава государства тогда поручил правительству РФ проработать вопрос.

Как отмечают в правительстве Челябинской области, возможность льготной тарификации страховых взносов – один из главных факторов принятия потенциальными инвесторами решений о размещении бизнеса в ТОСЭР. Принятие поправок положительно скажется на южноуральских моногородах, ожидают региональные власти. Особенно вопрос актуален для Верхнего Уфалея и Бакала – наиболее проблемных городах, в которых созданы территории опережающего развития.