«Ювентус» – «Наполи»: прогноз и ставки на Суперкубок Италии 20 января

20 января «Ювентус» и «Наполи» разыграют Суперкубок Италии. Матч в Реджо-нель-Эмилии начнется в 23:00 мск. Аналитики Фонбет рассказали о ставках на этот матч.

В какой форме «Ювентус»

Безвольное поражение от «Интера» в важнейшем матче Серии А (0:2) усложнило перспективы «Старой синьоры» в чемпионате. Теперь от второго места «Юве» отделяет 7 очков. Главный тренер действующих чемпионов Андреа Пирло подвергся критике за безликий футбол. Правда, перед этим туринцы одержали 4 победы кряду: над «Удинезе» (4:1), «Миланом» (3:1), «Сассуоло» (3:1) и «Дженоа» (3:2 в дополнительное время) в Кубке Италии.

«Ювентус» завоевал 8 Суперкубков Италии, при этом туринцы претендовали на трофей 15 раз.

Травмированные Маттейс Де Лигт, Пауло Дибала, Франко Исраэль и Хамза Рафия не помогут «Старой синьоре» в матче за Суперкубок. Участие туринцев Алекса Сандро, Хуана Куадрадо, Джанлуки Фработты находится под вопросом.

В какой форме «Наполи»

Последние 5 матчей «Наполи» провел результативно: обыграл «Кальяри» (4:1), уступил «Специи» (1:2), одолел «Удинезе» (2:1), «Эмполи» (3:2) в 1/8 финала кубка. На прошлых выходных команда Гаттузо разгромила «Фиорентину» (6:0) вытеснила туринцев из зоны Лиги чемпионов.

«Наполи» трижды участвовал в Суперкубке и выиграл 2 раза.

За «Наполи» не сыграют Костас Манолас, Виктор Осимхен, Андреа Петанья и Фабиан Руис.

«Ювентус» – «Наполи»: статистика личных встреч

«Верховыми» получились 4 из 5 последних официальных матчей «Ювентуса» и «Наполи». Ставка «Обе забьют» сыграла в 7 из 10 прошлых очных встреч во всех турнирах. Из них 5 выиграла «Старая синьора», 3 – «Наполи», а еще 2 завершились вничью.

В Суперкубке соперники встречались трижды: 2 раза «Наполи» взял верх (5:1; 2:2, 6:5 по пенальти), 1 победа – у туринцев (4:2 ДВ).

Прогноз экспертов на матч «Ювентус» – «Наполи» 20 января

Обе забьют и ТБ 2,5 за 1.92

Трофей просто необходим для Пирло, чтобы прекратить кривотолки относительно его будущего в клубе. Наставник бросит в бой все лучшие силы атаки «Юве». До прошлых выходных туринцы забивали минимум по 3 мяча в 4 матчах 2021 года.

Раззадоренные ярким разгромом «Фиорентины» в чемпионате подопечные Гаттузо смело пойдут вперед и доставят множество проблем Войцеху Щесны. В 4 последних очных встречах команд в Серии А сыграла ставка «обе забьют и тотал больше 2,5», и в среду соперники способны показать яркий и результативный футбол.

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