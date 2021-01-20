За 2020 год охотничьим ресурсам Удмуртии причинили ущерб на 7 млн рублей

В 2020 году инспекторы минприроды Удмуртии, сотрудники полиции и Росгвардии провели более 3 тыс. рейдов по охотничьему надзору. По фактам нарушений составлено 612 административных протоколов, наложены штрафы на сумму более 690 тыс. руб., а также предъявлены исковые требования из-за причинения ущерба ресурсам охоты на 7 млн руб., сообщает пресс-служба управления Росгвардии по республике.

В целом за прошедший год в регионе зарегистрировали гибель 48 лосей и двух кабанов из-за незаконной охоты. Возбуждено 49 уголовных дел, изъято 35 единиц огнестрельного оружия и три транспортных средства. К уголовной ответственности привлечены шесть граждан. Отметим, что в сравнении с 2019 годом количество преступлений в области охоты уменьшилось в 1,5 раза, а в сравнении с 2018 — в два раза.