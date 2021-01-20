Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает об итогах 2020 года на столичном рынке новостроек, основных трендах и прогнозах экспертов на 2021 год.

Минус 16% в объеме предложения и плюс почти 19% в ценах — так кратко можно описать итоги минувшего года на рынке новостроек массового сегмента в Москве. Средняя стоимость сделки в сегменте достигла почти 11,4 млн руб., а 1 кв. м вырос в стоимости до 207,5 тыс. руб., посчитали эксперты компании «Метриум».

Объем предложения на протяжении года корректировался, очевиден тренд на уменьшение доступных к покупке лотов. Но тем не менее в 2020 году рынок пополнился 29 комплексами, и это даже больше, чем в 2019. Тогда в реализацию вывели 18 новостроек. Еще существенный тренд, отмечают брокеры, все больше квартир предлагается с отделкой. Доля квартир с ремонтом под ключ от застройщика выросла с 46% до 65%.

За год в столице было зарегистрированных более 56 тыс. договоров долевого участия. Почти на 20% больше, чем в 2019 году. И это показатель выше прогноза. Брокеры ожидали в 2020 году рост числа сделок примерно на 6%. Доля ипотеки в 2020 году составила 61%.

Что касается прогнозов на 2021 год, то эксперты предполагают, что стоимость новостроек массового сегмента продолжит расти, но более умеренными темпами. Спрос постепенно стабилизируется с завершением программы льготного кредитования во второй половине года, но снижение активности покупателей вряд ли приведет к падению цен.