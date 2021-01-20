«“Снежные драконы” не стали менее опасны»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, как Эрнест Хемингуэй описывал это явление и какой горный хребет в Европе можно считать лавинным чемпионом.

Сегодня о снежных лавинах. Тема актуальна каждую зиму, практически в любой горнолыжный сезон, на всех заснеженных склонах.

1,3 тыс. лет назад буддийский монах Сюаньцзан, пресекая Тянь-Шань и Памир, потерял под лавинами почти всех своих спутников. В своей книге «Записки о странах Запада», оконченной в 648 году нашей эры, он назвал лавины «снежными драконами». Казалось бы, как давно это было, однако с тех пор «драконы» не стали менее опасны.

В Европе лавинный чемпион, — конечно же, Альпы. Самые крупные человеческие потери случились здесь во времена Первой мировой войны в 1915 – 1918 годах на австро-итальянском фронте. По приблизительным данным, от снежных лавин погибло тогда от 40 тыс. до 80 тыс. человек. Приведенные в движение взрывами, гулом техники и другими звуками войны по склонам Альп сходили огромные массы снега. 16 декабря 1916 года осталось в памяти бойцов как «черный четверг». В этот день лавинами было засыпано более 6 тыс. солдат.

Эрнест Хемингуэй, который был прекрасным горнолыжником и в Первую мировую войну находился в эпицентре событий, так писал о лавинах: «У зимних обвалов нет кличек. Они внезапные, страшные и смертоносные». Хотя еще до Первой мировой с альпийскими лавинами сталкивались и войска Ганнибала, и русская армия под командованием Александра Васильевича Суворова. Продолжим как-нибудь о зимних катастрофах…