За 2020 год на интернет-ресурсы тюменских властей совершили более 20 млн кибератак

На IT-ресурсы органов власти Тюменской области за 2020 год совершено более 20 млн компьютерных атак, сообщил оперштаб со ссылкой на руководителя департамента информатизации региона Марию Рудзевич. По ее словам, все атаки были неуспешны.

«Год мы закрыли с нулевым простоем информационных систем, которые могли бы возникнуть в результате компьютерных атак», — отметила госпожа Рудзевич. Она добавила, что каждая значимая атака анализируется с привлечением силовых ведомств. Атаки осуществлялись с IP-адресов, зарегистрированных минимум в 10 странах, в том числе в Германии, Великобритании, США и Китае. По оценке Марии Рудзевич, более половины зафиксированных кибератак — это «сканирование сети» молодыми людьми, которые что-то пробуют, запускают сканеры сети, чтобы «достучаться» до серверов.

Ранее “Ъ-Урал” писал, что в 2018 году сайты правительства Тюменской области подверглись компьютерным атакам более 3 млн раз.

Михаил Мананников