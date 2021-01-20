В Петербурге обсудят проект планировки территории для нового проезда на юго-западе

В Красносельском районе Петербурге начинаются общественные обсуждения проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта «Ленинский проспект от Брестского бульвара до улицы Доблести».

Как сообщили в комитете по градостроительству и архитектуре, проект выполнен ООО «НИИ ПРИИ "Севзапинжтехнология"» по заказу КРТИ и предусматривает устройство местных проездов Ленинского проспекта (четная сторона) — на участках от Брестского бульвара до проспекта Кузнецова и от проспекта Кузнецова до улицы Доблести с целью обеспечения транспортной доступности прилегающей территории — жилой застройки, а также комплексное благоустройство территории между Ленинским проспектом и линией жилой застройки, включая обустройство обособленных парковок. Протяженность линейного объекта составляет 1,45 км.

Обсуждения пройдут в режиме онлайн и продлятся с 20 января по 16 марта 2021 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге в настоящий момент также продолжаются общественные обсуждения проекта планировки территории безымянного полуострова в районе Гребного канала в Петроградском районе города.