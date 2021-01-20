Татарстан лидирует в РФ по числу штрафов за антиковидные нарушения

Татарстан является лидером среди регионов страны по числу штрафов за антиковидные нарушения. Об этом на заседании итоговой коллегии управления Роспотребнадзора по региону рассказала главный санитарный врач страны Анна Попова. Сумму при этом она не назвала.

«Республика Татарстан — лидер по количеству штрафов на 100 тысяч населения и по их сумме. Это говорит о том, что вы внимательно следите и требуете исполнения всех антикоронавирусных правил», — сказала госпожа Авдонина.

При этом она добавила, что Татарстану нужно сохранить положительные показатели на территории региона.

"Ъ-Казань"