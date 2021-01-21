Дастин Пуарье – Конор Макгрегор: прогноз и ставки на бой UFC 24 января

В воскресенье, 24 января, в Абу-Даби знаменитый боец ММА ирландец Конор Макгрегор проведет второй поединок после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова. В главном бою шоу UFC 257 он встретится с американцем Дастином Пуарье. Эксперты Фонбет рассказывают, на что ставить в этом бою.

Соперники встретятся во второй раз. В 2014 году Макгрегор победил Пуарье техническим нокаутом в первом раунде. Оба бойца раньше проиграли Нурмагомедову: Макгрегор – болевым приемом в четвертом раунде, Пуарье – удушающим приемом в третьем. С тех пор они одержали по одной победе.

В какой форме Макгрегор

В послужном списке 32-летнего Макгрегора 22 победы (20 досрочно), четыре поражения.

Ирландец до недавнего времени считался главной звездой сильнейшей лиги ММА – UFC. Он владел титулами чемпиона UFC в двух весовых категориях и получал рекордные гонорары за свои бои. Но после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года он лишился этого неофициального статуса. Впрочем, сейчас, после завершения карьеры россиянина, ирландец вновь становится главным идолом ММА.

Он вернулся в октагон спустя год и легко победил Дональда Серроне техническим нокаутом в первом раунде. А после победы над Пуарье может снова встретиться с Нурмагомедовым, если тот решит вернуться в спорт. Хотя уже появились сообщения, что ирландец договорился о проведении боксерского боя с филиппинцем Мэнни Пакьяо. В 2017 году Макгрегор встретился с Флойдом Мэйвезером и заработал за тот бой 85 млн долларов. На ринге ирландец не смог составить конкуренции легендарному американцу и проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде.

В какой форме Пуарье

В послужном списке 31-летнего Пуарье 26 побед (19 досрочно), 6 поражений, 1 бой был признан несостоявшимся. Базовые стили – бокс, джиу-джитсу.

Пуарье выступает в UFC с момента ее слияния с WEC в 2011 году и провел в этой лиге свыше 20 поединков. Но, несмотря на такой большой опыт выступлений, он только один раз участвовал в бою за титул чемпиона UFC. В апреле 2019 года американец завоевал временный пояс UFC, победив решением судей. Но в следующем же бою не сумел завоевать полноценный титул, проиграв Нурмагомедову.

В октагон американец вернулся спустя 9 месяцев и победил Дэна Хукера решением судей. В последних семи боях он потерпел всего одно поражение.

Прогноз экспертов на бой Конор Макгрегор – Дастин Пуарье 24 января

Победа Макгрегора нокаутом – 1.60

С момента первого поединка соперников прошло шесть лет, и Пуарье за это время значительно прибавил. Он выиграл у всех доступных топ-бойцов в этой весовой категории и добился титульного боя с Нурмагомедовым. И россиянину Дастин в какой-то момент навязал сопротивление, несколько раз даже сумев потрясти его.

Однако и Макгрегор с тех пор изменился. Он стал физически мощнее и внимательнее относится к обороне. Макгрегор – один из лучших бойцов ММА с точки зрения боксерской техники, и именно в этом заключается его основной шанс на победу над Пуарье.

Американец провел много тяжелых поединков с серьезными соперниками. Нельзя сказать, что он не умеет держать удар, но он тяжело переносит сильные попадания и часто оказывался на грани нокдауна или нокаута. В своей карьере нокаутом Пуарье потерпел два из шести поражений – от Макгрегора в первом бою и Майкла Джонсона, оба раза в первом раунде.

Макгрегор в концовках боев устает и становится не столь эффективен, как в начале. И ирландцу нужно решать вопрос о победе в течение первой половины поединка, поскольку потом у него могут появиться проблемы. В первых двух раундах Макгрегор будет действовать очень активно, и у него немало шансов на победу нокаутом.

Благодаря хорошей технике, чувству дистанции и силе удара ирландец, скорее всего, снова одержит победу нокаутом.

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