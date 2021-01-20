Пассажиропоток самарского аэропорта Курумоч упал почти в два раза

Международный аэропорт Владивостока в 2020 году обслужил 1,7 млн пассажиров. Об этом в среду сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что в 2019 году пассажиропоток в аэропорту составил около 3 млн человек. Таким образом, в прошлом году пассажиропоток сократился почти в два раза.

На внутрироссийских воздушных линиях было обслужено 1,6 млн пассажиров (снижение на 30%). Наибольшие объемы на внутрироссийских направлениях обеспечили рейсы в Москву. Их пассажирами стали 769 тыс. человек. Рост трафика показали рейсы в Минеральные Воды, Челябинск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Сочи и Анапу.

Международный пассажиропоток в 2020 году упал в 6,1 раза — до 128 тыс. человек. В 2019 году этот показатель составил 787 тыс. пассажиров.

Андрей Сазонов