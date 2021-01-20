В Самаре хотят установить скульптуру купца и мецената Константина Головкина

Рабочая группа по установке скульптурных композиций в Самаре рассмотрит в текущем году вопрос об установке памятника купцу и меценату Константину Головкину (1871 – 1925). Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн в «Твиттере».

«Готов, как и прежде, привлечь внебюджетные источники. Какой должна быть скульптурная композиция и где устанавливать, предлагаю решить по результатам открытого голосования»,– говорится в сообщении.

Константин Головкин инициировал создание в Самаре художественного отделения городского музея. Он также организовывал в городе выставки художников. В 1908-1909 году Константин Головкин возвел на берегу Волги по своему проекту дачу со скульптурами слонов из цемента. Она известна как «Дом со слонами» на ул. Советской Армии, 292, в Самаре. Здание является памятником архитектуры и федеральным объектом культурного наследия.

Георгий Портнов