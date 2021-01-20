В Ростовской области 16-летний школьник умер на уроке

Прокуратура Ростовской области начала проверку по факту смерти 16-летнего подростка на уроке. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным ведомства, сегодня, 20 января, десятиклассник одного из учебных заведений Шахт потерял сознание во время урока. Прибывшая на место скорая помощь провела реанимационные мероприятия, однако они не принесли результата — подросток умер. Прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия. «Также взяты на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной следственным органом»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева