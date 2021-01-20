«Созвездие» не нашло поставщиков измерительных приборов за 420 млн рублей

АО «Концерн Созвездие» (головное предприятие дивизиона «Связь» холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») не нашло желающих поставить измерительное оборудование за 450,2 млн руб. Как следует из аукционной документации, на объявленные в конце 2020 года торги 4640558 никто не заявился. Концерн планировал закупить десятки приборов стоимостью от 26,25 тыс. руб. за штуку до более 12 млн руб. Финансирование закупки планировалось из федерального бюджета.

Александр Прытков